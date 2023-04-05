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Доллар вырос до годового максимума на торгах в Минске

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  • 5.04.2023, 14:41
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Доллар вырос до годового максимума на торгах в Минске

Российский рубль ослаб.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а евро - подешевел.

По итогам торгов 5 апреля, курс доллара вырос на 0,07% — до 2,9015 рубля.

Евро подешевел на 0,24% — до 3,1824 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,07% — до 3,6549 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня остался на уровне прошлых торгов — 4,2224 рубля за 10 юаней.

Как отмечают banki24.by, доллар вырос и продолжает оставаться на годовом максимуме, а российский рубль опустился на минимум более чем за 11 месяцев.

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