ВСУ «перемололи» шесть штурмовых групп «Вагнера», пытавшихся прорваться в Бахмуте 5.04.2023, 14:52

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Оккупанты потеряли почти 70 убитыми и ранеными.

Украинские пограничники ликвидировали российских наемников из ЧВК «Вагнер», которые попытались прорвать оборону украинских воинов в промзоне города Бахмут Донецкой области.

Сразу шесть штурмовых групп атаковали опорный пункт украинских пограничников, однако вместо захвата позиций штурм обернулся для оккупантов почти 70 убитыми и ранеными, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Противник пытался прорвать оборону в промзоне города-крепости. Опорный пункт пограничников одновременно атаковали 6 групп «вагнеровцев». Вражеские штурмовики не добились успеха: наши защитники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили», – отметили в ГПСУ.

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