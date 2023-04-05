В Беларуси начали странным образом выдавать повестки

В Беларуси начали странным образом выдавать повестки2
- 5.04.2023, 15:02
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Многих вызывают на сборы по второму кругу.
В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии.
Военкоматы, как оказалось, не были готовы к этому. В Бресте разносить повестки отправили мужчин, которые не служили и находятся в запасе.
«Чувствовал себя идиотом: есть полное понимание, что это просто запугивание, но при этом взять и уйти — страшно. В результате тоже отправился нести повестки. Мне дали три штуки в районе, где я прописан, буквально на одной улице. Было непонятно, как это преподносить людям. Когда дал первому мужчине, его жена сказала: «Надеюсь, не на войну». И стало очень не по себе», — рассказал один из привлеченных к раздаче повесток таким странным образом.
«Меня вызвали на 3 часа ночи в субботу в Ледовый дворец. Беспокоит, что сборы ночью, не указан их точный срок, а также то, что в повестке указана цель «мобилизация, мобилизационные сборы, специальные сборы», но нужное не подчеркнуто», — рассказывает житель Барановичей.
Два читателя сайта Charter97.org рассказали, их вызывают на сборы уже второй раз. До этого они были на сборах зимой.