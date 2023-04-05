Завтра в Беларусь придет долгожданное тепло 1 5.04.2023, 15:11

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Прогноз погоды.

Сразу до +17 ожидается, как сообщает pogoda.by, в Беларуси 6 апреля 2023 года. Похоже, резкое похолодание, случившееся в Беларуси в начале апреля, постепенно сдает свои позиции.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 апреля, в Беларусь придет долгожданное тепло: кое-где столбики термометров могут показать сразу 17 градусов выше нуля. Именно столько (от 11 до тех самых 17-ти градусов тепла) прогнозируется в дневные часы по востоку республики, а вот в западных районах Беларуси будет несколько холоднее, всего от +7 до +10 °С.

Но не все так «по-весеннему», относительно теплая погода не отменяет не самых приятных для апреля природных сюрпризов.

Так, в ночные часы на большей части территории Беларуси - снег, в том числе мокрый, в отдельных районах он вполне может превратиться в самый настоящий дождь.

Но и это не все: по прогнозу местами по Беларуси не исключен слабый туман, по западу республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Что касается ветра, то 6 апреля он рекордов, кажется, ставить не планирует. Будет ветер северным, северо-восточным, 5–10 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Кое-где (местами по юго-востоку) скорость ветра достигнет максимальных 15-18 метров в секунду.

Если говорить о несколько более долгосрочном прогнозе, то в субботу, 8 апреля 2023 года, мокрого снега в Беларуси не прогнозируют, а вот кратковременные дожди (на больше части территории республики) почти наверняка случатся, температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +8..+15°С.

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