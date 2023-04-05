Дальнобойщику из Лиды дали 12 лет колонии за «измену государству» 5.04.2023, 15:23

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Суд над лидчанином проходил в закрытом режиме.

В Гродненском областном суде вынесли приговор лидчанину Валерию Троцкому. Об этом сообщается на странице политзаключенного на сайте правозащитного центра «Весна».

Его признали виновным по ч. 1 ст. 356 (Измена государству) УК Беларуси.

Когда именно вынесли приговор Троцкому, в какой именно колонии он будет отбывать наказание — общего или усиленного режима, не сообщается. Известно лишь имя судьи — Николай Рачинский.

Суд над лидчанином в закрытом режиме начался 19 декабря прошлого года.

Валерий Троцкий раньше работал в Департаменте охраны в Лиде, но уволился и стал дальнобойщиком. Его задержали 18 мая 2022 года, с тех пор он находился в СИЗО.

Сначала мужчину обвиняли в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ст. 361 УК Беларуси), но затем стало известно, что дело переквалифицировали, и окончательное обвинение Троцкому предъявлено по ст. 356 (Измена государству) УК Беларуси.

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