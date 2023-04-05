Международная федерация конного спорта продлила санкции в отношении белорусских спортсменов 1 5.04.2023, 15:29

Белорусы не смогут выступать даже в нейтральном статусе.

Международная федерация конного спорта продлила отстранение белорусов и россиян от соревнований. Она решила, что рекомендации Международного олимпийского комитета об их допуске в нейтральном статусе выполнить невозможно, сообщает ТАСС.

Руководство Федерации считает, что «на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере», а в организации «нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов».

Поэтому «всем российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям по-прежнему запрещено участвовать в турнирах FEI, на территории России и Беларуси не будут проводиться мероприятия под эгидой организации».

Санкции были введены в марте 2022-го после начала российской агрессии против Украины.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить белорусов и россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако такое решение было воспринято в мире неоднозначно. Некоторые спортивные федерации продлили ограничения для спортсменов из РБ и РФ.

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