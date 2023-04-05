«Лукашенко опасается такого развития событий» 5.04.2023, 15:35

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«Калиновец» Алексей «Психолог» рассказал, как Беларусь избавится от диктатуры.

Алексей с позывным «Психолог» приехал в Украину еще в 2015 году, чтобы защищать ее территориальную целостность. Этим он занимается и по сей день в войне против России, но уже в рядах полка имени Кастуся Калиновского.

В интервью для «Times.ZT» Алексей рассказал о мотивации защищать Украину, о бое за Бучу, потере ноги и о том, каким видит будущее Беларуси.

– Алексей, расскажите о себе. Какова ваша мотивация воевать в Украине?

– Зовут меня Алексей, мой позывной «Психолог», в Украину я приехал в начале 2015 года для того, чтобы вступить в полк «Азов» и защищать территориальную целостность Украины. Мотивацией было то, что я понимал, что судьба Украины непосредственно связана с дальнейшей жизнью Беларуси. Если Украина потеряет последние остатки свободы, то в Беларуси уже не будет никаких перемен. Были надежды и чаяния, что с Украины начнется существование свободного пространства Беларуси. Свободного от коммунизма, свободного от российского влияния.

– Сейчас вы наблюдаете какие-то изменения к лучшему в Беларуси?

– Конкретно сейчас ситуация в Беларуси становится хуже и по понятным причинам нужно развалить такое государство, как Россия, и после этого будут возможны перемены в Беларуси. Ну вот с этим поможет победа Украины в войне с Россией. Война – это всегда сложно. Это кровь, слезы и пот. Скажем, учитывая то, как могло бы быть (с военной ситуацией в Украине – авт.) – все хорошо. А от наших усилий, от нашего труда будет зависеть, каким будет будущее.

– Как для вас началась полномасштабная война в Украине?

– Участие в боевых действиях я принимал еще начиная с 2015 года. Мы в составе группы белорусов принимали участие в различных боевых выходах. В основном это было мариупольское направление. После завершения контракта в «Азове» мы жили обычной гражданской жизнью, и вот уже с начала полномасштабной войны, так как мы все время поддерживали контакты с ветеранами «Азова», у нас уже было понимание того, что мы будем делать и как, если начнется то, что началось. Соответственно, после первых прилетов ракет мы все связались и прибыли на точку, о которой договорились заранее, где приступили к формированию боевых подразделений. То бишь боевой роты, для начала. Получили необходимое вооружение и приступили к выполнению задач по обеспечению обороны Киевской области. Это были различные локации, их достаточно много сменилось. До 3 марта, когда нашей задачей было в составе разведвзвода – 25 человек пойти на передний край Бучи, зафиксировать, где находятся русские войска, при необходимости вступить в бой, поразить технику и отойти.

– Расскажите как вы получили ранение

– Бой пошел не по нашему сценарию, и другая колонна заехала к нам во фланг, в ходе чего начался ближний стрелковый бой. Другая часть группы гранатометами поражала бронетехнику. Ну и, соответственно, в ходе этого боя, когда уже по нам начала работать тяжелая техника в виде танков, у нас появились первые раненые и первые погибшие. Первым погибшим был Илья «Литвин», белорус, который в Украине находился с 2014 года, принимал участие в освобождении Мариуполя, Марьинки и в дальнейших операциях, связанных с обороной. И в ходе эвакуации раненых, меня ранило. Снаряд прилетел в 5-ти метрах за спину, и большой осколок мне прошел по центру колена, соответственно коленная чашечка улетела и нога осталась висеть на сухожилии. Часть осколков попала в руку. Я оказал себе первую помощь турникетом, который у меня был при себе, отполз в безопасное место, осмотрел себя на наличие других повреждений и не обнаружив ничего критичного, так как кровь я остановил турникетом, связался с командиром группы и он принял решение об эвакуации. У нас получилось эвакуировать всех тяжелораненых. Остальная часть группы продолжала бой до поздней ночи, а я уже был в больнице, где меня стабилизировали и оказывали помощь.

– Многих такое тяжелое ранение демотивирует и оказывает серьезное влияние на психическое состояние. Как было в вашем случае?

– Я понимал, на что я иду и куда. Я уже был в Украине много лет, и у меня достаточно много знакомых с такими ранениями, и я глядя на них, понимал, что жизнь на этом не останавливается и можно восстановить практически все функции с помощью современных технологий. В Украине очень хорошо развита система протезирования, в Украине превосходные реабилитологи, которые иметь большой опыт работы с военными. Поэтому, я понимал, что если подобная травма у меня будет, я ее легко преодолею. Ну, собственно, так и произошло.

– После полученного ранения для вас война закончилась?

– Война – это всегда подвижность, поэтому участие в войне, как раньше, естественно закончилось. Так как выполнять те же задачи, которые я выполнял до этого, я уже не могу. Но, так как я имею достаточно большой багаж знаний и опыта, то я могу выполнять функции инструктора, выполнять функции по формированию подразделений и заниматься различными административными задачами, что, собственно, и делаю.

– Как вы считаете, что нужно для того, чтобы в Беларуси сменилась власть?

– Для начала Россия должна прекратить свое существование в нынешнем виде, не важно, что там начнется. Необходимо, чтобы влияние России на Беларусь было минимальным, а контроль над Беларусью был мизерным. После этого, да, перемены в Беларуси возможны. Ну, а какими они будут – будет зависеть от нас и от народа Беларуси. Смена Лукашенко ничего не изменит, на данный момент. Россия никогда в жизни не оставит Беларусь свободной, пока она существует в нынешнем виде.

– Возможна ли сейчас в Беларуси революция против режима Лукашенко?

– Никакая революция не происходит просто так, по щелчку пальцев или из-за недовольства крупных масс населения. Любая революция – это всегда сложно спланированная операция, со сложной структурой и организацией. Такой структуры в Беларуси на данный момент не существует. Я буду брать участие в переменах, которые в Беларуси возникнут, после падения России. По-другому я это не вижу и другими категориями не мыслю.

– Считаете ли вы реальным наступление Беларуси на Украину?

– В Беларуси не существует вооруженных сил, которые могут вести полноценную войну, по многим причинам. Думаю, что народ Беларуси и армия Беларуси не будет так самоотверженно уничтожать своих людей, как это делают русские, по причине разницы менталитета и отсутствия вообще каких-либо причин считать Украину своим врагом. Ну, даже если это произойдет, у нас будет прекрасный повод набрать себе много людей, которые перейдут на нашу сторону. Думаю, Лукашенко и опасается такого развития событий. Тогда наш полк превратится в дивизию, бригаду.

– Изменилось ли отношение белорусов к россиянам после начала полномасштабного вторжения?

– Все мои друзья-белорусы, с которыми я общаюсь, обороняют Украину. Поэтому, отношение к Россиянам у них очевидное. Не могу говорить за народ Беларуси, но, предполагаю, что с начала полномасштабной войны отношение к русским у белорусов существенно изменилось. Они стали понимать, кто россияне на самом деле.

– По вашему мнению, каков процент тех, кто действительно хочет смены власти и режима, который сейчас есть в Беларуси?

– Процент пассионариев, которые прибыли в Украину, лиц, которые покинули Беларусь в поисках лучшей жизни, которые не в состоянии терпеть то, что происходит в Беларуси, он не так велик. По нему можно дать общие цифры. Есть люди, которым нужен более стимулирующий фактор, чтобы они начали действовать, это большой процент населения, в основном молодежь. Просто те события пока не происходят, которые должны произойти в самой стране. Но эти люди пробудятся ото сна, когда сами перемены начнутся уже в Беларуси, когда они увидят, что такая возможность появится. Предполагаю, это большой процент населения.

– Какой вы видите Беларусь будущего?

– Я вижу Беларусь будущего как национально ориентированную, демократическую страну с тем же уровнем свободы, который есть в Украине. С европейским вектором развития, максимально оторванным от России, с железным занавесом к этой стране.

– Чем планируете заниматься после победы Украины?

– Так далеко я не заглядывал. Для начала нам нужно победить, поэтому все мысли сосредоточены на том, чем заниматься, чтобы эту победу приблизить. Все будет зависеть от развития ситуации, а там посмотрим.

– Что бы вы хотели сказать украинцам, белорусам и россиянам?

– Россиянам я ничего не хочу сказать, для меня они не люди, какой смысл им что-то доносить, они уже свою сущность показали. А белорусам и украинцам – старания, усилия и победы, дальше уже будут изменения для наших стран положительные.

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