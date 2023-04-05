В Латвии вернули обязательную военную службу для мужчин

В Латвии вернули обязательную военную службу для мужчин2
- 5.04.2023, 15:49
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В 2023 году призыв будет еще добровольным.
В Латвию возвращается призыв на военную службу. Сегодня Сейм республики проголосовал за закон «О государственной службе обороны», который возвращает обязательную воинскую службу для мужчин с 18 лет.
В 2023 году призыв будет еще добровольным. Но с 1 января 2024 года уже обязательным. Планируется, что в Службу государственной обороны будут призваны 300 молодых людей.
Служить должны все мужчины от 18 до 27 лет. Срок службы — один год. Студенты будут призваны после завершения обучения.