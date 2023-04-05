Редчайший Dodge Viper из известного сериала продали почти за $150 тысяч 1 5.04.2023, 15:54

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Всего было изготовлено 14 экземпляров этой модели.

На аукционе Bring a Trailer продали редкий реквизитный Dodge Viper Defender из телевизионного сериала «Вайпер». Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Всего Chrysler изготовили 14 экземпляров Dodge Viper Defender. Все они предназначались для съемок в сериале.

Уникальный спорткар основан на Dodge Viper RT/10 1993 года выпуска. Он отличается изготовленным на заказ кузовом из стекловолокна и окрашен в серебристый цвет.

После завершения сериала этот Dodge Viper Defender оставался у дилера Unique Movie Cars в Лас-Вегасе. Он не допущен для дорог общего пользования, а также не имеет серийного номера.

На авто установлены необычные трехспицевые 17-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины размером 275/40 спереди и 335/45 сзади.

Под капотом расположен 5,8-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 245 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

В интерьере установлены ковшеобразные сиденья, отделанные серой кожей. Там можно найти и три фальшивых монитора, которые по сюжету сериала отображали данные о состоянии автомобиля.

Автомобиль отлично сохранился и способен ездить самостоятельно. Пробег Dodge Viper Defender составляет всего 305 км.

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