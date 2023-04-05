Путин перестал ловить мышей 6 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

5.04.2023, 16:07

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И разучился говорить людям то, что они больше всего хотят услышать.

Владимир Путин уехал в Тулу, где немедленно завёл с рабочими разговор о крестьянах:

«Я сейчас даже не буду перечислять номенклатуру, мы окорочков-то закупали, по-моему, чуть ли не 1400 тонн или чего-то в этом роде, а сейчас мы экспортируем и боремся за рынки сбыта… в том числе по свинье.

Сельское хозяйство это не просто советские колхозы, это высокотехнологичная отрасль сегодня. Космические средства используются для сельхозпроизводства»

Заинтересованность участников – на фото (если это вообще не спецбатальон ФСО после ночного дежурства).

Другими словами, «в то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной», Владимир Путин перестал ловить мышей и, кажется, слегка разучился говорить людям то, что они больше всего хотят услышать.

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