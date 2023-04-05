Сераковский: Беларусь может стать Южной Кореей Европы 4 5.04.2023, 16:07

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Славомир Сераковский

фото: michał fludra/newspix.pl

Наша страна уже фантастически готова к трансформации.

Известный польский интеллектуал Славомир Сераковский в интервью «Еврорадио» выразил мнение, что Беларусь готова к европейскому будущему:

— Я всегда стараюсь повторять в разговоре с европейскими или польскими политиками (а у меня есть много возможностей для этого), что нужно представлять Беларусь страной, которая может быть Южной Кореей Европы. То есть страной, которая уже фантастически готова к системной трансформации в сторону демократии. И что это может быть большой экономический успех. У вас очень хорошо образованное общество, особенно технически, хорошие дороги, высокая культура труда, вождения. Я помню, как менял квартиру в Беларуси, так как не был зарегистрирован, чтобы свободно себя чувствовать и не переживать насчет ОМОНа и других служб. И в одной из тех квартир, возле Пушкинской, был небольшой ремонт. И он был начат и закончен в течение недели. И это было невероятно. Я думаю, что Европа много экономически получила бы из этого, так как Беларусь будет европейским тигром.

Поэтому сегодня стоит помочь финансово белорусской оппозиции, ведь завтра всей Европе — немцам, полякам — придется вместе с белорусами пользоваться этим белорусским успехом. Я стараюсь искать аргументы, чтобы постоянно держать европейских политиков при белорусском деле. Но и белорусская диаспора очень хорошо организована. Поэтому делайте дальше то, что делаете.

Также Сераковский вспоминает события 2020 года:

— Минск, 9 августа. Белорусов в четыре раза меньше, чем поляков. Это то же самое, если бы два миллиона человек вышло в Варшаве. Это вообще невозможно было представить. Поэтому ваши протесты оставили огромное впечатление, везде, и об этом будут помнить всегда.

Еще, естественно, Нобель для Беляцкого и другие события с «Весной» и Беляцким, ведь эта фигура тоже впечатляет. Это был единственный персональный Нобель, для Беляцкого. Остальные — для институций. Я считаю, что институции белорусской диаспоры хорошо работают в Польше. Их много и они хорошо организованы. Кроме того, везде, в каждой стране, есть несколько таких, как я, которые постоянно пишут и говорят о Беларуси, упоминают политзаключенных. Поэтому нет, белорусы не одни. Конечно, идет война в Украине, это понятно. Но о Беларуси мир больше не забудет, хотя когда-то ничего о ней не знал. Ничего. Я тоже ничего не знал о Беларуси, хотя живу в 150 километрах от границы. А сейчас люди знают. Ездили туда, следят за событиями. Люди впечатлены. Знают о заключенных. О них везде пишут, как и о чудовищных судах, приговорах, но также и о рельсовых партизанах. Люди очень болеют за белорусов.

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