Неприятный разговор для Лукашенко 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

5.04.2023, 16:20

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Диктатор не был готов к такой постановке вопроса.

Несколько ремарок по ядерной теме.

1. Обозначенный окурком срок - 1 июля - следует рассматривать в комплексе с событиями, которые запланированы на июнь-июль. В июне должны состояться самые крупные учения авиации НАТО в регионе. А на середину июля запланирован саммит Альянса. К саммиту в Альянс вдобавок к Финляндии может вступить и Швеция. Таким образом, Кремль пытается навязать свой календарь политической эскалации/деэскалации ситуации.

Сейчас, когда слабость российских агрессоров и несостоятельность окурка очевидна, включение в эту игру еще менее вероятно, чем выполнение «требований» об отводе НАТО на границы 1997 года, сделанное за несколько месяцев до войны.

Реальные действия или их отсутствие на этом треке будут в большей степени зависеть от ситуации на фронте.

2. Как мы и писали, доверия к синепалому синегубу доверия в плане контроля ядерного оружия в Кремле особо нет. Эмоциональное обсуждение этого вопроса в эфире российского крик-шоу лишь дополнительная иллюстрация.

Забавно, что отбеливатель хунты не был готов к такой постановке вопроса, равно как и к том, что нужно ответить нечто внятное и связное. Никто так и не понял «куда не побежал режим в 2022 году». Безусловной и последовательной поддержкой кремлевской авантюры действия синепалого, который «окапывается в тылу», но не способен предотвратить атаки на российские военные объекты, назвать нельзя.

Разговор на тему ядерного оружия предстоит сложный и не очень приятный. Синепалый синегуб в плюсе, если синие пальцы получат какой-то контроль над красной кнопкой, но пока они могут потеребить лишь нефритовый стержень партнера сверху.

3. Китай не сильно доволен тем, что вытворяет окурок с ядерным оружием и сказал в открытую, раз ваша подпись под декларацией ничего не значит, то и сама декларация всего лишь риторика, а Крым - украинский. Пекин действительно обеспокоен проблемами ядерного оружия, поскольку помимо рисков его применения, существует опасность блокады транзита с Европой. Как для того, чтобы предотвратить «перемещение», так и в качестве ответной меры на перемещение или применение.

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