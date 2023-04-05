В Офисе президента Украины рассказали, за какое время может быть освобожден Крым 5.04.2023, 16:26

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У России нет ресурсов, чтобы удержать ситуацию.

Война будет продолжаться до того момента, пока не будет освобождена вся территория Украины. Тем временем для того, чтобы оказаться в Крыму, украинской армии понадобится около полугода

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Радио Свобода».

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – сказал чиновник.

По словам Подоляка, у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

«Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма», - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что войны за Крым, как отдельный элемент не будет, а скорее право существования демократического мира, в рамках международного права.

«Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: «Смотрите, у меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу». Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет», - отметил Подоляк.

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