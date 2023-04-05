Китай отказался завозить в Россию наличную валюту 3 5.04.2023, 16:39

3,640

Поэтому для россиян останутся ограничения на снятие кэша.

«Дружественные» государства вслед за «недружественными» отказываются ввозить в Россию наличную валюту, сообщил в среду первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

По его словам, речь идет, в частности, о китайских юанях, доля которых во внешнеторговом обороте экономики за прошлый год выросла более чем в 30 раз, пишет The Moscow Times.

Хотя юань вышел в лидеры по обороту торгов на Московской бирже, а Китай стал крупнейшим торговым партнером России, китайский ЦБ, по словам Тулина, «не приветствует» обращение наличного юаня за границей.

В результате, как сообщил чиновник, у центробанка нет возможности смягчить ограничения на снятие наличной валюты со счетов физлиц: доллары и евро запрещено завозить из-за санкций, а другие валюты также не поступают.

«Китайские юани налом достать… Их нет и не будет, и долларов не будет наличных», — предупредил Тулин.

Он напомним, что сам ЦБ не вводил каких-либо запретов на ввоз валютного «кэша».

«Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов… Их нет, ограничений никаких (на ввоз). Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей», — пояснил чиновник.

ЦБ РФ до 9 сентября этого года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Снять с валютного счета или вклада, открытого до 9 марта 2022 года, можно не более $10 тыс. Остальные средства можно получить лишь в рублях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».