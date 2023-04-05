Где в Минске находится «дом балерин» и что там продается 1 5.04.2023, 16:56

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В театральном доме в свое время жили известные личности.

Этот дом напротив Большого театра оперы и балета появился в Минске в 1935 году. Во время войны здание пострадало, но затем было восстановлено в стиле советского неоклассицизма. После реконструкции квартиры на улице Алоизы Пашкевич распределили среди работников театра, не имевших жилья в столице. В итоге, из-за того, что в разное время тут жили театральные знаменитости, четырехэтажку стали называть «домом балерин». Сейчас в доме продается одна квартира. Realt узнал, что за она.

Среди известных личностей в театральном доме в свое время жили такие артисты, как Нина Млодзинская, Семен Дречин, Бася Карпилова. Кстати, символично, что сегодня в «доме балерин» расположен магазин одежды для бальных танцев.

Известно, что из-за дефицита чугуна в доме долгое время не было привычным нам ванн. Вплоть до 70-х годов жильцы были вынуждены ходить в баню. Собственные ванные комнаты жильцы стали возводить вместо печек на кухнях.

Сейчас в доме продается одна квартира. Двушка площадью 56 квадратных метров расположена на 2-м этаже кирпичного дома. В сталинке — высокие потолки (2,7 метра), благодаря которым квартира выглядит просторно. В квартире — две комнаты и совсем небольшая кухня.

В объявлении уточняется, что в квартире сделан хороший ремонт, есть мебель и встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, домофон, окна выходят на две стороны — в том числе и на тихий двор, в котором всегда есть парковочные места.

Конечно, надо отметить и центральное расположение знаменитого дома — это самый центр города с видом на театр оперы и балета. Неподалеку — площадь Победы, проспект Независимости, Немига, многочисленные кафе и парки.

Стоимость квартиры — 126 тысяч долларов (2238 долларов — за «квадрат»).

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