На Луне спрячут ключ от криптокошелька с 62 биткоинами 2 5.04.2023, 17:06

Фото: Charter97.org

Инвесткомпания объяснила зачем.

Инвесткомпания LunarCrush отправит на Луну ключ от криптокошелька с 62 биткоинами. Его получит тот, кто первым доберётся до спутника и отыщет «клад», пишет habr.com.

Ключ отправят во время запуска ракеты SpaceX осенью 2023 года. Он будет выгравирован на борту зонда, который отправят на Луну. Как заявили в LunarCrush, даже её сотрудники не будут знать этот код.

По задумке компании, биткоины достанутся тому, кто первым доберётся до Луны и сможет отыскать ключ. Таким образом LunarCrush хочет вдохновить людей на новые открытия.

Инвесткомпания купит биткоины на средства, полученные от продажи части своих коллекций NFT. По нынешнему курсу 62 биткоина — это около $1,5 млн. При этом кошелек открытый, то есть в него можно добавить определённую сумму, чтобы повысить ставки.

В 2022 году глава НАСА Билл Нельсон заявил, что человечество отправится на Луну, чтобы жить и учиться. По его словам, люди возвращаются на спутник Земли, чтобы развивать там новые технологии, а потом отправиться на Марс. При этом Нельсон не думает, что в краткосрочной перспективе люди будут жить на Луне.

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