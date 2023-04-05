Чего боится бункерный? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.04.2023, 17:40

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Удивительно выборочно действуют в Кремле.

Путин сегодня принимал верительные грамоты у 17 послов, включая нового посла США. Линн Трейси он отдельно попенял на плохое поведение ее страны – поддержку «цветных революций» и особенно госпереворота в Киеве в 2014 году, что, по словам президента РФ, и привело к нынешней ситуации.

Как особо подчеркнули госСМИ, Путин охарактеризовал отношения РФ с каждым из 17 государств. Но самое прикольное, что собственно вручения грамот не произошло: Путин не позволил приблизиться к нему ни одному, даже дружественному дипломату (типа абхазского или зимбабвийского) , сославшись на то, что «санитарные ограничения до сих пор действуют».

Как-то удивительно выборочно они действуют. Только вчера Путин на куда более близком расстоянии общался с рабочими тульского завода. В конце марта неожиданно нагрянул в Крым и Мариуполь, где в плотной толпе совершенно случайных людей зашел в чужую квартиру. После чего принимал Си Цзиньпина и его многочисленную свиту в Кремле, Си - даже в своей кремлевской квартире.

В связи с этим возникает вопрос, чего или кого боится Путин? Ну и спекуляции о «храбрых» двойниках, осторожном президенте, который не вылезает из бункера, и общается только с переодетыми ФСОшниками тоже, конечно, сразу всплывают.

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