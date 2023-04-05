Тихановская встретилась с руководством МВД Литвы 5.04.2023, 18:12

Обсудили закон об ограничениях и новые послабления для белорусов.

Светлана Тихановская провела встречу с руководством МВД Литвы. Она поблагодарила главу ведомства за смягчение ограничений для белорусов в принятом на днях законе и договорилась о создании рабочей группы по решению миграционных проблем граждан Беларуси, сообщили в ее пресс-службе.

В ходе встречи Светлана Тихановская поблагодарила министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте за существенную либерализацию закона об ограничениях, касающихся наших соотечественников, а главу Департамента миграции МВД Эвелину Гудзинкайте — за сотрудничество в решении проблем, с которыми сталкиваются белорусы после вынужденной эмиграции.

Во время переговоров Тихановская и Билотайте договорились создать рабочую группу для решения вопросов в сфере миграции и общественной безопасности — в нее будут входить представители Объединенного переходного кабинета, офиса Тихановской и МВД Литвы. Отмечается, что аналогичная группа, которая действует в Польше, уже показала свою востребованность и эффективность.

Кроме того, на встрече обсудили возможное упрощение требований для белорусов при подаче документов на ВНЖ Литвы — в частности, отмену требования предъявлять справку о несудимости или апостиль для тех граждан Беларуси, кто не может вернуться на родину. В ближайшее время Департамент миграции планирует выпустить подробную инструкцию, где детально распишет процедуру легализации белорусов в Литве.

Светлана Тихановская также подняла вопрос выдачи белорусам вида на жительство по гуманитарным основаниям на более длительный срок, что упростило бы получение паспорта иностранца.

В свою очередь литовская сторона пообещала ускорить рассмотрение заявлений белорусов о предоставлении международной защиты. Затянутость процесса объяснили большим количеством заявок от украинских беженцев, однако к середине 2023 года вопрос должен решиться, и заявления от белорусов будут рассматриваться в соответствии с установленными сроками.

Агне Билотайте заверила Тихановскую, что Литва и в частности МВД страны и далее будут оказывать белорусам поддержку в решении миграционных вопросов.

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