Вопрос возможного отстранения белорусских команд будет рассмотрен на исполкоме УЕФА
- 5.04.2023, 18:16
Он пройдет 29 июня.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что вопрос возможного отстранения белорусских клубов и сборных от международных турниров будет обсуждаться на следующем исполкоме организации, который пройдет в июне.
– Будут ли белорусские команды исключены так же, как российские?
– Мы обсуждали этот вопрос на конгрессе. Но решение будет принимать исполнительный комитет и никто больше. Мы решили, что мы не можем провести соревнования среди девушек до 19 лет на территории Беларуси и подтвердили это. Другого места для этого турнира пока нет.
По поводу остального мы будем смотреть за развитием ситуации. 29 июня будет исполком, и мы будем решать этот вопрос, — сказал Чеферин на пресс‑конференции.
На данный момент сборная Беларуси может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны.
Июньские матчи сборной Беларуси в рамках отбора на ЧЕ-2024
16 июня. Беларусь — Израиль (22.45)
19 июня. Беларусь — Косово (22.45)