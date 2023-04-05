Вопрос возможного отстранения белорусских команд будет рассмотрен на исполкоме УЕФА 5.04.2023, 18:16

Он пройдет 29 июня.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что вопрос возможного отстранения белорусских клубов и сборных от международных турниров будет обсуждаться на следующем исполкоме организации, который пройдет в июне.

– Будут ли белорусские команды исключены так же, как российские?

– Мы обсуждали этот вопрос на конгрессе. Но решение будет принимать исполнительный комитет и никто больше. Мы решили, что мы не можем провести соревнования среди девушек до 19 лет на территории Беларуси и подтвердили это. Другого места для этого турнира пока нет.

По поводу остального мы будем смотреть за развитием ситуации. 29 июня будет исполком, и мы будем решать этот вопрос, — сказал Чеферин на пресс‑конференции.

На данный момент сборная Беларуси может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны.

Июньские матчи сборной Беларуси в рамках отбора на ЧЕ-2024

16 июня. Беларусь — Израиль (22.45)

19 июня. Беларусь — Косово (22.45)

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