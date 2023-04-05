В Могилевской области второй год подряд провалили план по ремонту местных дорог 1 5.04.2023, 18:26

Похоже, в 2023-м будет то же самое.

КГК по Могилевской области проверил, как власти региона выполняют план госпрограммы «Дороги Беларуси». Выяснилось, что с заданием по ремонту местных дорог не справились ни в прошлом году, ни в позапрошлом, и, вероятно, провалят его в нынешнем.

Во время проверки в сфере дорожного строительства Госконтроль по Могилевской области обнаружил, что местные органы власти отстают в выполнении программы «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы, сообщает портал Могилевского облисполкома.

Так, в 2022 году в регионе не удалось справиться с заданием по ремонту местных дорог. Более этого, этот показатель не был выполнен и в 2021 году.

— С учетом отставания в этом году в области нужно отремонтировать порядка 220 погонных метров мостов, что, по мнению КГК, весьма проблематично, — сообщили в пресс-службе облисполкома.

В частности, в прошлом году не выполнены показатели программы по ремонту местных дорог в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах.

По результатам контроля выполнение госпрограммы взяли на контроль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».