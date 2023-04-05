Блогер: Лукашенко сделал блефаропластику 8 5.04.2023, 18:39

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Диктатор пытается убрать «мешки» под глазами.

Популярный блогер «Обманутый россиянин» сообщил в своем новом видео, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко сделал блефаропластику.

Об этом он упомянул, рассказывая о пластических операциях правителя РФ Владимира Путина.

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз. Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.

Показаниями к проведению блефаропластики являются: нависание кожи верхних и нижних век, «жировые мешки» век, опущение нижних уголков глаз, разрез и форма глаз.

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