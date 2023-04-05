Командующий Объединенными Силами ВСУ показал работу ЗРК Avenge 5.04.2023, 18:35

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ЗРК может сбивать самолеты, ракеты и «Шахеды».

Украинские военные уже получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может сбивать вражеские цели, как днем, так и ночью.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных сил ВСУ.

«Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах», - отметил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Военные рассказали, что Avenger оснащен тепловизионным прицелом, благодаря которому можно работать днем и ночью. Техника вооружена ракетами Stinger, также имеет крупнокалиберный пулемет Browning AN/M3.

Наев отметил, что военные проходили подготовку использования ЗРК в Германии. В общем, по его словам, техника легка в управлении.

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