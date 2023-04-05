Россияне тысячами побежали в Монголию 5 5.04.2023, 18:52

8,964

Число поездок на «историческую родину» подскочило на 7600%.

Война, массовая мобилизация и ограничения на выдачу шенгенских виз спровоцировали всплеск спроса на нетривиальные туристические направления.

По итогам 2022 года лидером по росту числа выездных поездок россиян стала Монголия, следует из опубликованной в начале недели статистики Росстата.

За год в страну, которая имеет безвизовый режим с Россией на 30 дней, а также обещает наладить прямые авиарейсы и работу карты «Мир», выехали 138,3 тысячи российских граждан. Годом ранее их было лишь 1,8 тысячи — таким образом, число поездок в Монголию подскочило на 7580%.

Взрывной рост поездок в Монголию начался с первых же месяцев войны, следует из статистики: так, в первом квартале туда отправились 1,4 тысячи россиян, а во втором — уже 28,7 тысячи. В третьем квартале, когда стартовал массовый призыв в армию, число выезжающих в Монголию достигло 43 тысяч человек, а в четвертом снизилось до 22,8 тысячи.

Из почти 300 тысяч туристов, посетивших Монголию в 2022 году, половину составили россияне, сообщало Министерство окружающей среды и туризма страны.

Больше всего российских туристов в прошлом году приняли Абхазия — 5,4 млн россиян, Турция — 4,6 млн, ОАЭ — 1,2 млн и Египет — 900 тысяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».