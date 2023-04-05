Силовики провели очередную облаву в Гомеле

Силовики провели очередную облаву в Гомеле4
- 5.04.2023, 19:10
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Известно минимум о семи задержанных.
Силовики вновь провели облаву в Гомеле. Информация об этом появилась 5 апреля в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале.
Известно минимум о семи задержанных.
Один из задержанных сказал, что у него на руке набита татуировка с оскорблением в адрес милиции.
Напомним, в середине марта силовики уже проводили облаву в Гомеле и области. Тогда были задержаны более 30 человек.
Ранее МВД сообщало, что после диверсии на военном аэродроме Мачулищи ГУБОПиК по поручению Лукашенко проводит массированную «отработку» участников протестов — ищут «скрытые ячейки экстремистов».