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Силовики провели очередную облаву в Гомеле

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  • 5.04.2023, 19:10
  • 4,398
Силовики провели очередную облаву в Гомеле
Иллюстративное фото

Известно минимум о семи задержанных.

Силовики вновь провели облаву в Гомеле. Информация об этом появилась 5 апреля в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале.

Известно минимум о семи задержанных.

Один из задержанных сказал, что у него на руке набита татуировка с оскорблением в адрес милиции.

Напомним, в середине марта силовики уже проводили облаву в Гомеле и области. Тогда были задержаны более 30 человек.

Ранее МВД сообщало, что после диверсии на военном аэродроме Мачулищи ГУБОПиК по поручению Лукашенко проводит массированную «отработку» участников протестов — ищут «скрытые ячейки экстремистов».

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