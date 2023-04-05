В Скиделе под капотом машины нашли кота, который просидел там больше суток 1 5.04.2023, 19:52

Что было дальше.

В Скиделе сотрудники МЧС вызволили кота, который забрался под капот автомобиля и больше суток не мог оттуда выбраться. Ведомство показало видео «спасательной операции».

За помощью в МЧС обратилась хозяйка кота — она рассказала, что питомец застрял в моторном отсеке автомобиля и сидит там уже больше суток.

Спасателям удалось достать животное — для этого пришлось снять расширительный бачок и открутить провода.

Ветеринарная помощь спасенному коту не потребовалась, машина тоже не пострадала.

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