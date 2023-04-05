В Скиделе под капотом машины нашли кота, который просидел там больше суток

В Скиделе под капотом машины нашли кота, который просидел там больше суток1
- 5.04.2023, 19:52
Что было дальше.
В Скиделе сотрудники МЧС вызволили кота, который забрался под капот автомобиля и больше суток не мог оттуда выбраться. Ведомство показало видео «спасательной операции».
За помощью в МЧС обратилась хозяйка кота — она рассказала, что питомец застрял в моторном отсеке автомобиля и сидит там уже больше суток.
Спасателям удалось достать животное — для этого пришлось снять расширительный бачок и открутить провода.
Ветеринарная помощь спасенному коту не потребовалась, машина тоже не пострадала.