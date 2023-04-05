ГПСУ: Из Беларуси будут выведены около 2 тысяч российских военных 5.04.2023, 19:59

Оккупантов отправят на восток Украины.

В Беларуси начались мероприятия по выводу части российских подразделений на территорию России после завершения подготовки. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре «Украина – Укринформ» 5 апреля.

«Раньше мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тыс. российских военных. После тех мер, которые сейчас начались, их количество еще снизится. По нашим данным, из Беларуси выйдет около двух тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки», – сказал он.

Демченко сообщил, что в настоящее время в действиях подразделений белорусской армии, усиливающих границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».