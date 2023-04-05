Уроженец Беларуси Андрей Мельниченко впервые возглавил российский рейтинг Forbes 5.04.2023, 20:15

Андрей Мельниченко

Активы Мельниченко и его семьи оцениваются в более чем $25 миллиардов.

Стало известно, что белорус Андрей Мельниченко впервые возглавил российский рейтинг Forbes. Основатель Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) взлетел в рейтинге российских миллиардеров, следует из топ-20 от Forbes, который опубликован на официальном сайте.

Активы Мельниченко и его семьи оцениваются в более чем 25 миллиардов долларов (в 2022 году – около 11 миллиардов долларов). Его основными сферами деятельности по-прежнему остаются производство удобрений, а также добыча угля и энергетика. К слову, в 2022 году белорус находился на девятой строчке рейтинга российского Forbes.

Мельниченко родился в Гомеле в 1972 году. Он переехал в Россию еще до распада Советского Союза, где учился и смог построить свою карьеру. Со своими партнерами он создал банк в Москве, а в начале 2000-х основал СУЭК. Позднее он стал основным акционером «Еврохима» (компания занимается производством удобрений). На данный момент он живет в ОАЭ.

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