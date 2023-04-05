Александр Фридман: Лукашенко и Кремль играют в наперстки 3 5.04.2023, 20:35

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Александр Фридман

Их главная цель — запутать Запад.

4 апреля в Минск прилетал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Лукашенко сразу же начал оправдываться за взорванный на территории Беларуси самолет ДРЛО А50У. Насколько велика степень зависимости белорусского правителя от Кремля и российских спецслужб? Об этом сайт Charter97.org поговорил с историком и политологом Александром Фридманом.

— Зависимость очень и очень большая. Однако мы не знаем, какие там были договоренности. Из слов Лукашенко, видимо, следует, что за безопасность «Мачулищ» отвечала белорусская сторона. Видимо, Минск проштрафился так, что Лукашенко должен был публично извиняться, чего он не любит делать.

Раньше ведь Лукашенко говорил, что по ситуации в «Мачулищах» силовики «хорошо отработали», «особых повреждений самолета не было», а тут пришлось оправдываться.

В целом это показывает, что степень зависимости очень высокая, а режим играет роль подчиненного в этой ситуации.

— Зачем глава СВР приехал в Минск, ведь Лукашенко сегодня летит в Москву? Что такого нужно было передать белорусскому диктатору, что не могло потерпеть еще один день?

— Думаю, что основной для Нарышкина был разговор с главой КГБ Тертелем, профессиональный обмен. Кроме того — вопрос протокола. Нарышкин такая фигура, что Лукашенко вынужден был встретиться. Ведь он встречается со всеми мало-мальски серьезными людьми из РФ. Он встречается с премьером Мишустиным, главой МИД Лавровым. Если бы он не встретился с Нарышкиным, это могло бы выглядеть как неуважение.

Второе, Россия не упускает возможности, чтобы «проверить состояние» Лукашенко и повлиять на него. Встреча еще одного чекиста с ним для России была полезной. А Лукашенко всегда рад получить какую-то информацию по линии спецслужб. Тут была обоюдно полезная встреча.

Что касается контекста — тут «ядерная компонента», также история с российскими войсками на территории Беларуси, а также украинским наступлением, которого все ожидают. Думаю, что эти темы были основными.

— Лукашенко заявил, что у него будет контроль за ядерным оружием. Затем его слова поправили посол РФ в Беларуси Грызлов и пресс-секретарь Путина Песков. Насколько у Лукашенко есть свобода принятия решений в таких ситуациях?

— Я бы сказал, что это одна и та же игра на разных уровнях. Когда Лукашенко говорит, что у него будет контроль за ядерным оружием — он повышает собственное влияние. Кроме того, он пугает Запад, ведь для них это дополнительный раздражающий фактор и дополнительный повод для размышлений. А для России это на руку, ведь чем больше Лукашенко это повторяет, тем больше запутывает Запад, тем больше это заставляет задуматься.

Что касается официальных заявлений — они, конечно же, будут говорить, что у Лукашенко ничего не будет, чтобы не нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия. Поэтому они играют с разных сторон. С одной стороны — говорят, что все будет под контролем России, с другой — Лукашенко откровенно не опровергают, ведь никто не вышел и не говорил, что все его слова — неправда.

Это напоминает игру наперсточника — «кручу, верчу, запутать хочу». Так они и играют, чтобы создавалась суета, непрозрачность, мутная ситуация. Им так легче давить на Запад.

— А получится ли надавить?

— Думаю, что нет. Они считают себя очень умными и хитрыми, а своего противника презирают. Они считают Запад слабым, мягким и тупым, как они это любят подчеркивать. «Безумным», как говорит Лукашенко. Однако эти комбинации легко прочитываются.

Приведу пример. Все то, что Лукашенко говорил 31 марта, а ведь он очень много наговорил на разные темы, из этого западная пресса взяла лишь слова о стратегическом ядерном оружии, потому что это была сенсация. Такую тему нельзя было не брать. А все его характеристики западных политиков, разговоры о «настоящих ценностях», личные оскорбления, которые были не только в адрес Тихановской и Латушко, а в отношении западных лидеров, к примеру — Шольца, никто не обратил на это внимания.

Лукашенко находится на таком уровне, что фиксируется лишь то, что касается Запада, а на остальное закрываются глаза. Все эти игры прочитываются Западом, ведь там сидят тоже «не пальцем деланные люди».

Скажем так, дискуссии о Лукашенко с ядерной кнопкой на Западе нет. Его слова воспринимаются как не заслуживающие внимания.

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