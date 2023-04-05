В Польше белорус съехал на фуре в кювет и перегородил трассу

В Польше белорус съехал на фуре в кювет и перегородил трассу2
- 5.04.2023, 21:06
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Освидетельствование показало 3,3 промилле.
Дальнобойщик из Беларуси утром 5 апреля попал в ДТП вблизи польского города Седльце, сообщает пресс-служба местной полиции.
Об аварии полицейским сообщили местные. Когда на место ДТП прибыли инспекторы, они увидели тягач с полуприцепом, который передней частью находился в кювете, а задней перекрывал дорогу.
Освидетельствование 42-летнего водителя большегруза показало 3,3 промилле. Белоруса задержали и изъяли водительское удостоверение. За вождение в нетрезвом виде ему может грозить до 2 лет лишения свободы, уточнили в полиции.