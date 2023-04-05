Владимир Зеленский: Свобода обязательно придет в Беларусь
- 5.04.2023, 21:27
- 1,006
Независимая Украина — это гарантия свободы в Молдове, Грузии и Беларуси.
Свобода и независимость Украины будет гарантией того, что у ее соседей также будет крепнуть независимость.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
По словам Зеленского, независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии России также устоят Молдова, Грузия и Беларусь.
«Когда мы с вами свободны — это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии, все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны — это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит» Грузию и обязательно придет в Беларусь», - сказал президент Украины.