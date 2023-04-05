Владимир Зеленский: Свобода обязательно придет в Беларусь 5.04.2023, 21:27

1,006

Независимая Украина — это гарантия свободы в Молдове, Грузии и Беларуси.

Свобода и независимость Украины будет гарантией того, что у ее соседей также будет крепнуть независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам Зеленского, независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии России также устоят Молдова, Грузия и Беларусь.

«Когда мы с вами свободны — это гарантия, что свобода будет крепкой у всех наших соседей в ЕС. Румыния, Литва, страны Балтии, все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны — это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит» Грузию и обязательно придет в Беларусь», - сказал президент Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».