закрыть
5 апреля 2023, среда, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ «приземлили» вертолет Ка-52 оккупантов

1
  • 5.04.2023, 21:34
  • 1,984
ВСУ «приземлили» вертолет Ка-52 оккупантов

«Аллигатор» был сбит на востоке Украины.

В среду, 5 апреля, украинские военные на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения были уничтожены 306 самолетов и 291 вертолетов россиян. Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 176 тысяч своих военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников