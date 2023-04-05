ВСУ «приземлили» вертолет Ка-52 оккупантов 1 5.04.2023, 21:34

1,984

«Аллигатор» был сбит на востоке Украины.

В среду, 5 апреля, украинские военные на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения были уничтожены 306 самолетов и 291 вертолетов россиян. Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 176 тысяч своих военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».