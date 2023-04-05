Путин предложил Лукашенко обсудить его послание 5.04.2023, 21:48

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Во время послания диктатор говорил, что будет управлять ТЯО, которое РФ привезет в Беларусь.

Президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с Кремле предложил Александру Лукашенко обсудить тезисы его послания, с которым тот выступил в прошлую пятницу.

«Смотрел и слушал ваше послание…», — сказал Путин в конце протокольной части.

«Да долго, ну что вы», — попытался его перебить Лукашенко.

«Ну сейчас пообсуждаем», — предложил ему Путин.

«Ну, матерные слова я там не говорил», — отозвался Лукашенко, когда пресс-служба уже выключала камеры.

Надо отметить, что в ходе пятничного выступления он сделал несколько громких заявлений: грозил, что Россия применит ядерное оружие, а также выразил готовность разместить стратегическое ядерное оружие в Беларуси и добавил, что будет управлять ТЯО, которое РФ привезет в нашу страну.

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