Как продлить свежесть хлеба
- 5.04.2023, 21:57
Неожиданные лайфхаки.
Следуйте этим советам, чтобы сохранить выпечку свежей и вкусной до двух недель.
Прежде всего, старайтесь не делать запасы пищи, с которыми можете не справиться, пишет 5692.com.
Однако, если с последней покупки хлеба все же осталось больше чем надо, вам не обязательно подкармливать им птиц.
Вот что можно сделать
Нарезать хлеб на порционные кусочки и обернуть плотной пленкой. Каждый кусочек заворачиваем так, чтобы между пленкой и хлебом было меньше воздуха, и убираем в морозилку. Без потери вкуса и свойств хлеб хранится 10-14 дней. Чтобы хлеб был готов к употреблению, нужно его достать и подождать 10-15 минут.
Подогреть хлеб в духовке или сковороде, гриле и тому подобное. Тогда внутри он будет мягкий и горячий, а снаружи с хрустящей корочкой.
Нарезать выпечку на маленькие кубики и подсушить на сковороде или духовке. Такие сухарики можно использовать, например, для салатов.
Обжарить хлеб и использовать его для приготовления сэндвичей.