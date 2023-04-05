Как продлить свежесть хлеба 5.04.2023, 21:57

Неожиданные лайфхаки.

Следуйте этим советам, чтобы сохранить выпечку свежей и вкусной до двух недель.

Прежде всего, старайтесь не делать запасы пищи, с которыми можете не справиться, пишет 5692.com.

Однако, если с последней покупки хлеба все же осталось больше чем надо, вам не обязательно подкармливать им птиц.

Вот что можно сделать

Нарезать хлеб на порционные кусочки и обернуть плотной пленкой. Каждый кусочек заворачиваем так, чтобы между пленкой и хлебом было меньше воздуха, и убираем в морозилку. Без потери вкуса и свойств хлеб хранится 10-14 дней. Чтобы хлеб был готов к употреблению, нужно его достать и подождать 10-15 минут.

Подогреть хлеб в духовке или сковороде, гриле и тому подобное. Тогда внутри он будет мягкий и горячий, а снаружи с хрустящей корочкой.

Нарезать выпечку на маленькие кубики и подсушить на сковороде или духовке. Такие сухарики можно использовать, например, для салатов.

Обжарить хлеб и использовать его для приготовления сэндвичей.

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