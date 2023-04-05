Под санкции Новой Зеландии попали пятеро белорусов 5.04.2023, 22:04

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Из них трое — действующие военные.

Правительство Новой Зеландии 1 апреля расширило санкции, введенные в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. В новый список пятеро белорусов. 5 апреля стали известны их фамилии.

Под ограничения попали командующий ПВО и ВВС Вооруженных сил Беларуси полковник Андрей Лукьянович, начальник штаба Западного оперативного командования Владимир Куприянюк, командир дислоцированной в Лунинце В/Ч 65 408 Александр Лозицкий, экс-командующий силами Западного оперативного командования Игорь Демиденко (снят с должности 30 марта) и бывший начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Андрей Некрашевич (уволен в запас в декабре прошлого года).

Кроме того под санкции попали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый заместитель командующего СКО Росгвардии Алибек Делимханов, командиры ЧВК Вагнера Антон Елизаров, Хайк Гаспаряни другие.

Среди организаций, оказавшихся в новом санкционном списке Росгвардия, Росфинмониторинг, РСБ Групп, входящая в состав госкорпорации Росатом АО «ЮМАТЕКС», Союз добровольцев Донбасса.

Санкции включают запрет на поездки, операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами. Новозеландцам и новозеландским компаниям запрещено предоставлять товары и услуги организациям, попавшим под ограничения.

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