Байдарочники открыли новый маршрут – «Полоцкая Венеция» 5.04.2023, 22:24

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Разлив Двины в Полоцке открыл новые возможности для водного туризма.

Разлив Двины в Полоцке открыл новые возможности для водного туризма, и этим сразу воспользовались участники клуба любителей активного отдыха «Байдарочники Полотчины». Новый маршрут «У пошуках Рагвалода» или «Полоцкая Венеция» позволил увидеть родной город с необычного ракурса, пишет gorod214.by.

«Такого уровня воды за 13 лет нашего хождения на байдарках еще никогда не было, – рассказал инструктор водного похода Игорь Загреков. – Мы заплывали в огороды, шли между домами и над затопленным парником, по аллеям парка и по березовой роще вокруг погруженных в воду деревьев. Везде лодка проходила отлично, практически нигде не садились на мель».

Байдарочники спустились на воду в районе Полоцкой ТЭЦ. Далее прошли по реке Полота, под Красным мостом и под мостиком в районе Софийского собора. Затем переплыли Западную Двину, со стороны нового моста зашли в парк возле Кургана Бессмертия, проплыли по его территории до пляжа и вернулись обратно в центр Полоцка.

Данный маршрут, как пояснили участники похода, интересен также с исторической точки зрения. Когда-то территория парка была островом, в 10 веке на этом месте легендарный скандинавский путешественник и христианский миссионер Торвальд Кодранссон основал монастырь святого Иоанна Предтечи. Предположительно, в горе у церкви Иоанна в Полоцке Торнвальд был похоронен.

Повторные сплавы по новому маршруту будут организованы по вечерам 5, 7 и 9 апреля. Сбор участников – через вайбер-сообщество клуба «Байдарочники Полотчины». Телефон для справок (029) 517-76-88.

Байдарочники призывают присоединяться к их дружной компании, чтобы изучать и познавать родную Полотчину вместе.

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