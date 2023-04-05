Президент Польши об оружии для Украины: Даем пример другим государствам 6 5.04.2023, 22:26

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Анджей Дуда

Анджей Дуда подчеркнул, что «нет времени ждать».

5 апреля, выступая в Варшаве перед поляками и украинцами по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского, президент Польши Анджей Дуда заявил, что некоторые государства сопротивляются передаче Украине вооружений. Трансляцию вел Офис президента Украины.

«Нет времени ждать. Именно поэтому мы как можно быстрее поставляем воюющей Украине танки, бронетранспортеры, САУ (самоходные артиллерийские установки. – Прим.) и, наконец, в последние дни также самолеты. Даем пример другим государствам, а иногда – преодолеваем их сопротивление относительно поставок вооружения. Мы знаем, что сегодня именно вы боретесь не только за свою независимость, но и за безопасность всей Европы», – сказал он.

По словам президента Польши, в Украине президент РФ Владимир «Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей», а россияне понесли «огромные потери».

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