В небе над Италией появилось кольцо красного света, похожее на НЛО 2 5.04.2023, 22:39

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Фотофакт.

В небе над Италией появилось огромное красное кольцо. Оно было похоже на диск «летающей тарелки» инопланетян. Явление продлилось лишь доли секунды, но его успели запечатлеть на камеру, пишет Live Science.

Фото кольца случайно сделал итальянский фотограф Вальтер Бинотто. Он увидел его в небе над городом Поссаньо.

Бинотто часто фотографирует атмосферные явления. Но это, по его словам, одна из самых больших структур, которые он когда-либо видел.

Кольцо имело в диаметре примерно 360 км.

«Это излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за источников электромагнитных импульсов. Их принято называть ELVE (это акроним названия явления по-английски). Данное явление представляет собой редкий тип атмосферных возмущений, которые возникают в результате сильной электризации грозы. Это явление в свою очередь называется спрайт и по сути это особая красная молния», - говорят ученые.

Также отмечается, что, когда электромагнитные импульсы выпускаемые молнией, попадают в ионосферу Земли на высоте от 80 до 644 км над поверхностью. Впервые их обнаружили 33 года назад.

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