Россия три месяца подряд вынуждена продавать золото 1 5.04.2023, 22:48

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РФ пытается закрыть дыру в бюджете.

Россия по итогам марта продала почти 12 тонн золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. Об этом свидетельствуют данные Минфина РФ, обнародованные в среду, 5 апреля.

Так в прошлом месяце Россия была вынуждена продать 7,47 млрд китайских юаней и 11,8 тонны золота на общую сумму 137 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета.

«По состоянию на 1 апреля 2023 года объем ФНБ составил 11,9 трлн рублей, или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», – говорится в сообщении.

В настоящее время на счетах ФНБ в Банке России находится 10,39 млрд евро, 292,5 млрд китайских юаней, 527,3 тонны золота в обезличенной форме и 140,7 млн российских рублей.

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