Россияне вырыли уже 8 км окопов на пляжах Евпатории 2 5.04.2023, 23:13

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Фото со спутника.

Российские оккупанты, по данным на середину марта, на побережье временно оккупированного Крыма вырыли линию окопов, протяженностью почти 8 километров.

Спутниковые фото российских укреплений от 16 марта опубликовал «Крым.Реалии».

Журналисты посчитали, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 километров 800 метров.

По данным СМИ, еще в начале марта 2023 протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.

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