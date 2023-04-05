Россияне вырыли уже 8 км окопов на пляжах Евпатории

Россияне вырыли уже 8 км окопов на пляжах Евпатории2
- 5.04.2023, 23:13
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Фото со спутника.
Российские оккупанты, по данным на середину марта, на побережье временно оккупированного Крыма вырыли линию окопов, протяженностью почти 8 километров.
Спутниковые фото российских укреплений от 16 марта опубликовал «Крым.Реалии».
Журналисты посчитали, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 километров 800 метров.
По данным СМИ, еще в начале марта 2023 протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.