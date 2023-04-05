Премьер Польши: Эта война — начало конца РФ 5.04.2023, 23:40

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По его словам, «не может быть и речи о переговорах с варварами».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война РФ против Украины — это начало конца страны-агрессора. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, передает «Лига».

По его словам, война против Украины — это начала конца агрессивной России, ее империализма и колониализма, а также начало новой Европы.

«Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории РФ, не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией. Только Украина определит приемлемые для нее условия безопасности. Будущее строится только на правде», — сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что дружба Украины и Польши станет фундаментом безопасности Европы на десятилетия.

На этом же брифинге Зеленский сообщил, что Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.

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