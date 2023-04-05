закрыть
6 апреля 2023, четверг, 0:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Польши: Эта война — начало конца РФ

  • 5.04.2023, 23:40
  • 1,804
Премьер Польши: Эта война — начало конца РФ

По его словам, «не может быть и речи о переговорах с варварами».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война РФ против Украины — это начало конца страны-агрессора. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, передает «Лига».

По его словам, война против Украины — это начала конца агрессивной России, ее империализма и колониализма, а также начало новой Европы.

«Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории РФ, не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией. Только Украина определит приемлемые для нее условия безопасности. Будущее строится только на правде», — сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что дружба Украины и Польши станет фундаментом безопасности Европы на десятилетия.

На этом же брифинге Зеленский сообщил, что Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников