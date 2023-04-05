Как ВСУ готовятся к наступлению 5.04.2023, 23:54

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Украинцы наносят глубокие удары из HIMARS на юге и копят снаряды.

Вооруженные Силы Украины наносят глубокие удары на юге из систем HIMARS и накапливают боеприпасы для будущего наступления. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

Союзники считают, что некоторые из глубоких ударов по позициям россиян на юге являются подготовкой к будущему наступлению ВСУ.

«На протяжении всей кампании мы постоянно видели, что украинцы очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели», — сказали чиновники.

Отмечается, что Украина будет накапливать боеприпасы перед наступлением, однако Силы обороны якобы не испытывают нехватку боекомплекта, которая ограничила бы текущие операции.

«Они, очевидно, хотят накопить запасы в данный момент, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны эти гарантии снабжения, чтобы иметь возможность выдержать наступление. Они получают эти поставки в данный момент», — заявили представители партнеров.

Ранее США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и Patriot, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

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