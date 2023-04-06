По каким абсурдным причинам задерживают белорусов 6.04.2023, 1:05

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Лукашисты претендуют на Шнобелевскую премию.

В марте силовики почти каждый день устраивали облавы по всей стране: по данным правозащитников, только за месяц задержали не менее 614 человек. Центр «Весна» собрал список самых абсурдных причин, по которым белорусы попадали под репрессии.

В марте силовики практически ежедневно проводили массовые задержания и обыски в разных регионах страны — в Пинске, Миорах, Борисове, Глубоком, Мозыре, Лепеле, Полоцке и других городах. После рейдов на задержанных составляли протоколы за «экстремистские репосты», «несанкционированное пикетирование» и «неповиновение милиции».

По данным «Весны», в марте задержали не менее 614 человек, причем большинство — во второй половине месяца. Судьи вынесли не менее 433 решений по административным делам, отправив под арест минимум 166 человек и назначив несколько десятков штрафов.

Глубокое: «неправильная» елка и пикет в фейсбуке

Крупная облава в Глубоком прошла 16 марта. Всего за месяц там задержали 22 человека, из которых девятерых отправили за решетку, а шестерых оштрафовали.

Так, Сергея Котовича арестовали на 10 суток за фото, опубликованные в «Одноклассниках»: на снимках были бело-красно-белый сапог с тараканом на подошве и новогодняя елка, украшенная шарами, БЧБ-флагом, гербом «Погоня» и надписью «Жыве Беларусь».

А местного предпринимателя Юрия Татариновича оштрафовали на 2590 рублей за то, что он без разрешения райисполкома «провел одиночное пикетирование с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов». А сделал он вот что: выложил в фейсбуке свое фото с флагом Украины и гербом «Пагоня». Также у него на странице обнаружили пост с изображением БЧБ-флага.

В Ивацевичах 13 марта возле военкомата задержали четверых местных жителей: Даниила и Давида Войцещиков, Никиту Иванова и Эвелину Ясюченю.

Как следует из их показаний, молодые люди сопровождали Даниила в военкомат, куда его вызвали повесткой: вскоре парня должны были отправить в армию. Когда он вышел оттуда, друзья предложили сфотографироваться вместе на фоне здания, держа в руках три листа бумаги формата А3. На них было написано «Свободу Данику» и нарисована пятиконечная звезда. Они попросили прохожего сделать групповой снимок, но тут появился сотрудник военкомата и забрал плакаты.

Вызвали наряд милиции, друзей задержали. Их действия расценили как «несанкционированное пикетирование». В итоге парней арестовали на семь суток, а девушку оштрафовали на 185 рублей.

Новополоцк: аресты за соцсети

В Новополоцке в марте вынесли не менее десяти «политических» приговоров. Причем одна судья — Зинаида Балаболова: большинство задержанных она отправила под арест.

Игоря Прушинского она признала виновным в «пикетировании» видеоклипом с БЧБ-символикой «ВКонтакте», который был опубликован в 2019 году. Итог — арест на 10 суток.

А Галину Щадневу посадили на 10 суток за подписку на страницу Павла Латушко в инстаграме.

Горки: звонок в милицию с протестом

15 марта в суде Горецкого района судили местного жителя, которого обвиняли сразу по двум административным статьям: оскорбление должностного лица и несанкционированный пикет.

Мужчина, якобы будучи пьян, позвонил в местное отделение милиции и провел пикет, «выразив личный протест против Лукашенко», а также оскорбил горецкого участкового. Его приговорили к трем суткам ареста, а также штрафу в 740 рублей.

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