Сербия проведет военные учения со странами НАТО 6.04.2023, 3:42

С начала полномасштабной войны России против Украины Белград ввел мораторий на эти учения.

Военные учения Платиновый волк-2023, организованные совместно с США и еще десятью государствами Североатлантического Альянса состоятся на территории Сербии с 16 по 30 июня. Об этом сообщает сербское издание Politika.

Эти учения проходят в Сербии ежегодно. Однако ныне к ним приковано особое внимание из-за введения Белградом моратория на эти учения с начала полномасштабной войны России против Украины.

В министерстве обороны Сербии на запрос издания ответили, что Платиновый волк вывело из-под действия моратория сербское правительство на заседании 16 марта.

Там также объяснили, что причина этого решения заключается «в выполнении обязательств Республики Сербия по участию армии Сербии в многонациональных операциях».

«Цель этих учений - в поддержании достигнутого уровня совместимости подразделений вооруженных сил Сербии для участия в таких операциях», - отметили в ведомстве.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в комментарии СМИ ранее утверждал, что учения Платиновый волк-23 «не являются ни секретом, ни чем-то тайным».

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