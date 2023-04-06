Тренировки украинцев на американских танках начнутся «относительно скоро» 6.04.2023, 5:00

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.

США планируют передать Украине танки Abrams до конца года

Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

«Подготовка (украинских военных, — ред.) еще не началась. Наша цель — доставить их (танки Abrams, — ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас», — заявила она.

Тренировки украинцев на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся «относительно скоро», сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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