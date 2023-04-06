В Курске после яркой вспышки в небе прогремел мощный взрыв

В Курске после яркой вспышки в небе прогремел мощный взрыв4
- 6.04.2023, 7:34
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Местные жители опубликовали впечатляющее видео.
В Курске (Россия) вечером в среду, 5 апреля, произошла очередная «бавовна». Местные жители сообщают, что слышали мощный взрыв, а также видели яркую вспышку в небе.
Об этом пишут российские СМИ. В сеть также попали видео, которые зафиксировали звук взрыва, сообщает obozrevatel.com.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, взрыв произошел в 23:15 (по Минску).
При этом в течение дня губернатор Курской области Роман Старовойт дважды заявлял об обстрелах региона якобы со стороны Украины.