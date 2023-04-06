Белорус, только что прошедший Окрестина, рассказал, что такое «карусели» 11 6.04.2023, 7:51

10,318

архивное фото

Специалист из ІТ-сектора подробно описал пережитое.

Сотрудник ІТ-сектора, который только что прошел через Окрестина и могилевскую тюрьму, описал свой кошмар. Его коллеги передали рассказанное в «Нашу Ніву».

«На Окрестина главный дискомфорт был в том, что 25 человек в камере, где четверо нар, на 12 квадратных метров. Кормили хорошо, окно открывалось, но не было матрасов, люди спали на полу и на металлических кроватях вповалку. Ночью по-прежнему не выключают свет, два раза за ночь поднимают на перекличку.

Шмон раз в день. Мыться и на прогулку не водят. Книги читать нельзя.

У нас в камере сидели медик, профессор одного и доцент другого вуза, так они лекции читали нам», — рассказал айтишник.

«Потом перевели в Могилев. Там условия хуже. Много клопов, все страшно покусанные, ежедневно переводят в новую камеру. Три раза в день бессмысленный, просто для унижения, шмон, причем раздеваться нужно полностью. Окно не открывается, нечем дышать. На Окрестина элементарные лекарства давали. В Могилеве врач не приходил ни разу.

Единственное, в Могилеве кормили очень вкусно, в разы лучше Окрестина».

«В основном сотрудники и на Окрестина, и в Могилеве — молодежь, часто из провинции, еще с белорусским акцентом говорят».

«Большинство сотрудников довольно вежливы и чувствуется, что они сочувствуют, но продолжают делать свою работу, — отмечает айтишник. — Людей пытают клопами, теснотой и лишением сна, хотя и сочувствуют им».

«Многие, с кем я сидел, отбывали свои сутки уже второй-третий раз подряд. Бывает, только выходят из Окрестина, а их уже ждет милиция и везет в РУВД. Или выйдут, переночуют дома, а утром снова к ним приходят. Около половины из тех, с кем я сидел, прошли такие «карусели»,— рассказал коллегам айтишник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».