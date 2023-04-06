Разведка Украины обратилась к крымчанам перед контрнаступлением ВСУ 2 6.04.2023, 8:07

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Поставлены пять главных задач.

Украинская разведка призвала крымчан присоединиться к операции по деоккупации полуострова.

Накануне большого контрнаступления Сил обороны Украины Главное управление разведки (ГУР МО) обратилось к крымчанам за помощью.

Сообщение было обнародовано на официальном канале ГУР МО в Telegram.

«Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов… Просим и далее сообщать нам информацию о размещении оккупационных сил и средств», - сообщили разведчики.

Они заверили, что власти, общество и армия Украины решительно настроены на освобождение всех территорий, включая полуостров.

В ГУР МО перечислили информацию, которая их особо интересует:

- пункты дислокации, адреса проживания личного состава ВС РФ, особенно их руководства;

- координаты складов с боеприпасами и топливом;

- места скопления техники ВС РФ и мест ремонта;

- координаты размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

- координаты штабов и пунктов управления оккупантов; - координаты российской ПВО.

«Вместе прогоним оккупантов с родной земли», - констатировали в ГУР.

Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, в ходе весеннего контрнаступления ВСУ прорвутся к побережью Азовского моря в Запорожской области, уничтожат Крымский мост, после чего приступят к операции по деоккупации полуострова.

Освобождение Крыма уже приблизительно через полгода сегодня анонсировал советник главы Офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк, чем вызвал острейшую реакцию кремлевской пропаганды.

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