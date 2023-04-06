Разведка Украины обратилась к крымчанам перед контрнаступлением ВСУ

Разведка Украины обратилась к крымчанам перед контрнаступлением ВСУ2
- 6.04.2023, 8:07
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Поставлены пять главных задач.
Украинская разведка призвала крымчан присоединиться к операции по деоккупации полуострова.
Накануне большого контрнаступления Сил обороны Украины Главное управление разведки (ГУР МО) обратилось к крымчанам за помощью.
Сообщение было обнародовано на официальном канале ГУР МО в Telegram.
«Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов… Просим и далее сообщать нам информацию о размещении оккупационных сил и средств», - сообщили разведчики.
Они заверили, что власти, общество и армия Украины решительно настроены на освобождение всех территорий, включая полуостров.
В ГУР МО перечислили информацию, которая их особо интересует:
- пункты дислокации, адреса проживания личного состава ВС РФ, особенно их руководства;
- координаты складов с боеприпасами и топливом;
- места скопления техники ВС РФ и мест ремонта;
- координаты размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- координаты штабов и пунктов управления оккупантов; - координаты российской ПВО.
«Вместе прогоним оккупантов с родной земли», - констатировали в ГУР.
Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, в ходе весеннего контрнаступления ВСУ прорвутся к побережью Азовского моря в Запорожской области, уничтожат Крымский мост, после чего приступят к операции по деоккупации полуострова.
Освобождение Крыма уже приблизительно через полгода сегодня анонсировал советник главы Офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк, чем вызвал острейшую реакцию кремлевской пропаганды.