Латвия отреагировала на задержание своего гражданина в Беларуси за «шпионаж» 1 6.04.2023, 8:21

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В Литве заявление Тертеля опровергли.

В марте 2022 года белорусская сторона задержала и предъявила обвинения в «шпионаже» одному гражданину Латвии, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, передает DELFI. Министерство иностранных дел Литвы не располагает сведениями о задержании в Беларуси каких-либо литовских граждан за «шпионаж».

Гражданин Латвии был задержан в Беларуси в марте 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже. В МИД Латвии его считают безосновательным.

«Консульские должностные лица Латвии оказали всю допустимую помощь в пределах своих возможностей. Отсутствие законности со стороны Беларуси существенно осложняет оказание помощи и выяснение обстоятельств дела. Белорусская сторона использует формальные причины для замедления и усложнения контактов и работы консульского работника с гражданином Латвии», — заявила пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Министерство иностранных дел Литвы не располагает сведениями о задержании в Беларуси каких-либо литовских граждан за «шпионаж».

«МИД Литвы и посольство в Беларуси не получали от белорусских властей никакой информации о литовских гражданах, задержанных в упомянутом контексте», — говорится в комментарии.

Департамент государственной безопасности Литвы сообщил, что у ведомства нет комментариев по этому вопросу.

Напомним, 4 апреля глава КГБ Иван Тертель сообщил о задержании граждан Польши и стран Балтии «за совершение агентурных операций» в Беларуси. За «попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность» — десятков граждан Украины.

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