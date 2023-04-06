WSJ: Битва за Украину — это борьба за все Междуморье 3 6.04.2023, 8:35

2,670

Победа важна не только для Украины.

Защитить Украину от российского империализма — это задача, решение которой повлияет на судьбу всех стран от Балтийского до Черного моря, считает в статье для WSJ американский журналист, писатель и исследователь геополитики Роберт Дэвид Каплан.

Была бы Европа в мире с путинской Россией, если бы НАТО после 1989 года не расширялось на восток и Европа признала интересы России в Украине?

Писатель и геополитик Роберт Каплан решительно отвечает: «Нет».

По его мнению, если бы страны бывшего советского блока в Центральной и Восточной Европе не вступили в НАТО и ЕС, они бы сейчас были слабыми государствами. В пример он приводит Румынию и Молдову: Румыния стала сильным и стабильным государством под зонтиком НАТО и ЕС, несмотря на разорение на выходе из диктатуры Чаушеску, тогда как Молдова сегодня, страна, населенная тем же народом, которая 30 лет назад была богаче Румынии, — это слабая страна, которая могла стать жертвой России, если бы Одесса не устояла.

Таким образом, между Германией и Россией сегодня могло было быть несколько таких «Молдов», на которые поглядывал бы Путин.

«Иными словами, если бы Запад не расширил НАТО и ЕС на Восток, мы сейчас воевали бы за Польшу, а не за Украину и Беларусь, потому что Путин, наверное, дышал бы в затылок каждой стране между Берлином и Москвой», — пишет Роберт Каплан.

«Украина давно была бы под пятой Кремля. Германия еще больше склонилась бы к нейтралитету, требуя тесных отношений с Россией не только в связи с поставками газа, но и чтобы обеспечить безопасность своих границ с Польшей и Чехией, если бы эти страны не стали членами НАТО и ЕС и попали под влияние России».

Аналитик говорит, что сегодняшняя битва за Украину — это защита всего «Междуморья», пояса демократических государств от Эстонии на Балтийском до Болгарии на Черном море, от российского империализма.

Сама концепция «Междуморья» — это была идея первого руководителя вновь независимой Польши Юзефа Пилсудского. Он считал, что образование такого блока государств поможет избежать странам Центральной и Восточной Европы доминирования Германии или России.

По мнению Каплана, Россия напала на Украину не потому, как утверждалось официально, что происходили расширения Организации Североатлантического договора, а из-за «шекспировских демонов» Путина.

Каплан упоминает слова одного российского миллиардера, рассказавшего о разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как так могло быть, что Путин принял решение о войне, не посоветовавшись ни с кем, даже с министром иностранных дел. Лавров на это ответил: У Путина есть только три советника: «Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая».

Как отмечает аналитик, решение о вторжении в Украину отражало не коллективное мышление российской элиты, а «собственные мысли российского президента». Победа Украины даст России пусть и слабый шанс измениться самой, пишет Каплан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».