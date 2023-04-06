Наступление ВСУ: российские войска создали спецбригады для отхода 6.04.2023, 8:50

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фото: FP

Ряд признаков указывает на подготовку «жеста доброй воли» на южном фронте.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о том, что российское командование планирует отвод войск из Херсонской и Запорожской областей.

После того как оккупанты перешли с правого на левый берег Херсонской области, они начали планировать отход войск и с левобережной части Херсонщины, а также с Запорожской области.

Об этом свидетельствуют определенные инженерно-технические сооружения, которые они сейчас проводят на всей линии фронта в этих областях.

«Такие же самые сооружения они проводили на правом берегу Херсонской области – в так называемом шахматном порядке. Это нужно для того, чтобы арьергардные бригады могли прикрывать отход», – объяснил аналитик.

Затем он подчеркнул, что оккупанты уже готовы отходить и смогут это сделать в любой момент, если будет команда.

С Изюмского направления россияне практически сбежали, потому что там принимали решения в основном командиры низшего звена, спасая себя и свои подразделения, а общей команды и подготовки к отходу не было, напомнил эксперт.

«Мы видели, как они убегали. А вот выход с правого берега у них уже был спланирован и выполнен с точки зрения военной науки довольно-таки неплохо. То же самое они сейчас готовы сделать и в Херсонской, и Запорожской областях, если увидят хорошую динамику наших наступательных действий», – сказал Свитан.

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